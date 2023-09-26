Некоторые семьи, направлявшиеся из Нагорного Карабаха в Армению, вернулись обратно из-за заторов на дороге

Некоторые семьи, направлявшиеся из Нагорного Карабаха в Армению на личных автомобилях, и не успевшие выехать из Степанакерта, вернулись обратно из-за заторов на дороге.

Об этом «Арменпресс» рассказала жительница Степанакерта, журналистка Гаяне Григорян, подчеркнув, что продвижение вперед на дороге практически невозможно.

«За четыре-пять часов нам удалось продвинуться примерно на 100 метров, мы даже не доехали до «Мази моста». Правительство велело нам подождать и заверило, что все будет нормально», - сказала наша собеседница.

Говоря о ситуации в Степанакерте, она сообщила, что в городе очереди за топливом, не видно работающих пекарен и торговых точек, люди едят то, что еще осталось дома.

«Недавно я шла мимо пекарни и заметила там рассыпавшуюся муку, сказали, кто хочет, может брать», - с горечью добавила Гаяне Григорян.