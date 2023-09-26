Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

Из Армении в Нагорный Карабах направлены машины скорой помощи

Из Армении в Нагорный Карабах направлены машины скорой помощи

Для перевозки людей, пострадавших в результате взрыва в Нагорном Карабахе, из Армении в Степанакерт направлены машины скорой помощи.

Как сообщал ранее «Арменпресс», утром 26 сентября бригада врачей Армении с необходимыми лекарствами и медицинскими материалами на вертолете вылетела в Степанакерт и перевезла в Армению граждан, пострадавших в результате сильного взрыва на топливохранилище, произошедшего в Нагорном Карабахе 25 сентября.

В результате взрыва в НК семь человек скончались в больнице Степанакерта: десятки пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Семь человек, пострадавших в результате взрыва в Нагорном Карабахе, уже в Национальном центре ожогов и дерматологии Министерства здравоохранения Армении. Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, в данный момент их обследуют и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Состояние здоровья 4-х пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое, они находятся в реанимационном отделении, 3 - в ожоговом отделении, их состояние здоровья оценивается как тяжелое, но стабильное.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]