Из Армении в Нагорный Карабах направлены машины скорой помощи

Для перевозки людей, пострадавших в результате взрыва в Нагорном Карабахе, из Армении в Степанакерт направлены машины скорой помощи.

Как сообщал ранее «Арменпресс», утром 26 сентября бригада врачей Армении с необходимыми лекарствами и медицинскими материалами на вертолете вылетела в Степанакерт и перевезла в Армению граждан, пострадавших в результате сильного взрыва на топливохранилище, произошедшего в Нагорном Карабахе 25 сентября.

В результате взрыва в НК семь человек скончались в больнице Степанакерта: десятки пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Семь человек, пострадавших в результате взрыва в Нагорном Карабахе, уже в Национальном центре ожогов и дерматологии Министерства здравоохранения Армении. Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, в данный момент их обследуют и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Состояние здоровья 4-х пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое, они находятся в реанимационном отделении, 3 - в ожоговом отделении, их состояние здоровья оценивается как тяжелое, но стабильное.