В результате поисковых работ удалось обнаружить 10 граждан и 8 тел погибших: ГСЧС НКР

В результате поисковых работ, проводимых в разных направлениях, 25 сентября в административном районе села Шош Аскеранского района были обнаружены останки погибшего военнослужащего и гражданского лица, в селе Кармир – пожилой женщины.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД НКР, добавив, что 2 тела и один человек были обнаружены на территории села Кичан Мартакертского района. Еще один человек был эвакуирован из деревни Ванк.

Другой был обнаружен в районе Кркжан Степанакерта.

Азербайджанская сторона передала армянской стороне 5 граждан и 5 тел погибших.

В результате проведенных вчера поисковых работ всего удалось обнаружить 10 граждан и 8 тел погибших. Здоровье обнаруженных людей вне опасности.