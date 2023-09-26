Необходимо оценить гуманитарную катастрофу и представить детали международным партнерам: замминистра ИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян подчеркнул, что для оказания соответствующей помощи, а также ознакомления международных партнеров с деталями необходима полная оценка гуманитарной катастрофы и потребностей пострадавших.

Паруйр Ованнисян высказал это в разговоре с «Арменпресс» в координационном центре Гориса.

«Мы все видим эту катастрофическую гуманитарную ситуацию. Это одна из первоочередных задач МИД. Визит директора USAID Саманты Пауэр и заместителя госсекретаря Юри Ким является результатом этих усилий. Такую же работу мы ведем со всеми международными организациями и странами-партнерами, это не последний визит», - подчеркнул Ованнисян.

Он добавил, что необходимо полностью оценить гуманитарную катастрофу и ознакомить международных партнеров с деталями этой гуманитарной катастрофы и потребностей пострадавших, чтобы можно было оказать соответствующую помощь. На данный момент вся работа направлена ​​на эту цель.

Паруйр Ованнисян заверил, что необходимая работа ведется и на различных международных площадках и в двустороннем формате.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены и гражданские лица. 20 сентября власти Республики Арцах приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. 21 сентября в Евлахе состоялась встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана. 25 сентября в Иваняне (Ходжалу) состоялась вторая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана. 24 сентября было объявлено, что семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и изъявившие желание покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев. По состоянию на 08:00 26 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 13 550 вынужденных переселенцев.