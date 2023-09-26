Дорога Степанакерт-Корнидзор перегружена: люди сутками остаются на дороге

Дорога Степанакерт-Корнидзор перегружена. Люди сутками находятся в дороге, в большинстве случаев связаться с ними не удается.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил начальник Службы по связям с общественностью и информации МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

«Уважаемые соотечественники, пожалуйста, не спешите, чтобы избежать ненужных проблем, происшествий и аварий. Из-за пробок невозможно осуществлять перевозки людей даже из районов. По вопросу переселения из Степанакерта обращайтесь в мэрию, в районные администрации. Пожалуйста, проявите понимание, оперативный штаб и госслужба ГСЧС занимаются вопросами без вести пропавших лиц и поисково-спасательными работами», - подчеркнул Тадевосян.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены и гражданские лица. 20 сентября власти Республики Арцах приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. 21 сентября в Евлахе состоялась встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана. 25 сентября в Иваняне (Ходжалу) состоялась вторая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана. 24 сентября было объявлено, что семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и изъявившие желание покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев. По состоянию на 08:00 26 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 13 550 вынужденных переселенцев.