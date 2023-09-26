Вызовы внешней безопасности в регионе и вытекающие из них последствия угрожают демократии в Армении: вице-премьер

25 сентября вице-премьер Республики Армения Тигран Хачатрян принял главу Агентства США по международному развитию Саманту Пауэр и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

На встрече также присутствовали министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр экономики Ваан Керобян и другие официальные лица.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата вице-премьера, приветствуя гостей, Тигран Хачатрян подчеркнул ключевую роль США в процессе укрепления демократии в Армении.

«К сожалению, внешние вызовы безопасности в нашем регионе и вытекающие из них последствия угрожают тому, чтобы демократию в Армении сделать необратимой. Несмотря на это, наше правительство привержено реализации принятой повестки, оно уверено, что сможет обеспечить и безопасность, и суверенитет», - сказал Тигран Хачатрян.

Вице-премьер представил тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Тигран Хачатрян представил шаги, предпринимаемые правительством РА в направлении обеспечения вынужденно переселенных лиц жильем и товарами первой необходимости.

Саманта Пауэр подчеркнула готовность правительства США, и в частности USAID, оказать помощь в удовлетворении потребностей людей, перемещенных из Нагорного Карабаха. Глава USAID отметила, что за последний период помощь, оказываемая Армении, утроилась, и выразила готовность помочь правительству в решении возникших проблем.

Стороны обсудили программы и приоритеты, на которых в ближайшем будущем будут сосредоточены усилия.