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Необходимо обеспечить безопасный проезд людей, выезжающих из Нагорного Карабаха и возвращаюшихся туда: Мэтью Миллер

Необходимо обеспечить безопасный проезд людей, выезжающих из Нагорного Карабаха и возвращаюшихся туда: Мэтью Миллер

США обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе после последнего крупномасштабного нападения Азербайджана и считают, что права как армян, покинувших Арцах, так и оставшихся там, должны быть защищены.

Как сообщает «Арменпресс», официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер, обратившись к этой теме, выделил три основных момента, которые США считают важными.

«Мы обеспокоены создавшейся ситуацией. Скажу следующее: мы считаем важным, чтобы, во-первых,  сохранение существующего сейчас режима прекращения огня, исключение дальнейших военных действий, во-вторых, удовлетворение гуманитарных потребностей народа Нагорного Карабаха, в-третьих, достижение прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - заявил Миллер на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что этнические армяне Нагорного Карабаха, решившие остаться в своих домах, должны иметь возможность жить там «с миром и достоинством, с уважением к их правам и безопасности».

«И для тех, кто желает покинуть (ред.: Арцах) и для тех, кто желает вернуться (ред.: в Арцах), должен быть обеспечен безопасный проезд, который будет контролироваться нейтральной, независимой третьей стороной. Азербайджан несет ответственность за защиту гражданского населения и обеспечение гуманного обращения со всеми, включая тех, кого он подозревает в том, что они участники войны», - заключил Миллер.


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