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Количество насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха в Армению достигло 13 550 человек

Количество насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха в Армению достигло 13 550 человек

По состоянию на 08:00 часов, 26 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 13 550 вынужденных переселенцев.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, данные о регистрации 11 000 из них уже обобщены, потребности 2 550 лиц еще идентифицируются. Всех граждан, которые не имеют определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем. Регистрация потребностей в целях оказания помощи продолжается.


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