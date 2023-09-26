В результате взрыва в НК семь человек скончались в больнице: десятки пострадавших в крайне тяжелом состоянии

В результате сильного взрыва, произошедшего 25 сентября на складе топлива в Аскеранском районе, в Республиканский медицинский центр, Медицинский центр «Аревик», Медицинский центр Иваняна и в медицинский центр российских миротворцев поступило 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести.

Большинство из них были переведены в Республиканский медицинский центр.

К сожалению, жизнь семи пострадавших спасти не удалось, и они скончались в больнице.

Десятки людей, пострадавших от взрыва, в критическом состоянии.

13 неопознанных тел были переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Многие люди считаются без вести пропавшими, они получили ожоги в результате взрыва и дополнительная информация о них нуждается в проверке», - сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха, подчеркнув, что врачи и медперсонал в Степанакерте в этих тяжелых и ограниченных условиях делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших. Мы предоставим дополнительную информацию о развитии событий.