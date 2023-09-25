USAID объявит о дополнительной гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха

Агентство США по международному развитию 26 сентября объявит о дополнительной гуманитарной помощи, в том числе денежной, людям, насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр на состоявшейся в посольстве США в Армении пресс-конференции.

Пауэр отметила, что с 2020 года США оказывают гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, товары для детей и многое другое.

“Завтра я объявлю о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи. Мы предоставим предметы первой необходимости, одеяла, предметы гигиены в помощь людям, которые уехали, покинули свои дома, Нагорный Карабах, и теперь нуждаются в помощи. Мы готовы предоставить еду, финансовую поддержку, юридическую помощь и кров тем, кто в этом нуждается”, - заявил Пауэр.

Глава USAID также отметила, что они тесно сотрудничают с властями Армении, с общинами, которые открыли свои двери для людей, спасающихся от насилия. Она подчеркнула, что жители Нагорного Карабаха заслуживают прекращения насилия, возможности жить безопасно, иметь возможность свободно передвигаться по своему усмотрению.

Пауэр также добавила, что США продолжат работать с руководством Азербайджана и Армении на самом высоком уровне в стремлении к миру.