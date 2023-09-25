Представители Баку и НК достигли договоренности о перевозке отдельных групп пациентов в медучреждения Армении

При посредничестве российской стороны 25 сентября представители Нагорного Карабаха и Азербайджана провели встречу в Иваняне, месте постоянного дислокации российских миротворцев.

Как сообщили Арменпресс в Инфоштабе Арцаха, обсужден ряд гуманитарных вопросов, в том числе процесс поиска тел погибших и пропавших без вести после военных действий, подчеркнута необходимость восстановления поставок природного газа, бесперебойной работы энергетической системы и водоснабжения.

Представители Нагорного Карабаха подчеркнули необходимость перевозки раненых, беременных женщин, детей и пожилых людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в специализированные медицинские учреждения Армении.

Стороны достигли договоренности по данному вопросу и наметили повестку следующей встречи.