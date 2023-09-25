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В результате взрыва на складе бензина в Нагорном Карабахе есть жертвы и пострадавшие

В результате взрыва на складе бензина в Нагорном Карабахе есть жертвы и пострадавшие

Недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран произошел сильный взрыв на складе бензина. Как сообщает Арменпресс, информацию подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

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В данный момент на месте работают спасательные группы.

Есть жертвы и раненые. Получившие ожоги граждане доставлены в медицинские учреждения.

Подробности инцидента будут опубликованы позже.


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