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Премьер-министр Пашинян принял министра внутренних дел РФ

Премьер-министр Пашинян принял министра внутренних дел РФ

Премьер-министр Никол Пашинян принял министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран и последовательной работы в борьбе с преступностью и в других направлениях.

Г-н Колокольцев коснулся результатов обсуждений с армянскими коллегами и совместных программ.


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