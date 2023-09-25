Премьер-министр Пашинян принял министра внутренних дел РФ

Премьер-министр Никол Пашинян принял министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран и последовательной работы в борьбе с преступностью и в других направлениях.

Г-н Колокольцев коснулся результатов обсуждений с армянскими коллегами и совместных программ.