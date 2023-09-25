США продолжат поддерживать Армению в укреплении демократии и в стремлении к стабильности в регионе: Джо Байден

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр передала премьер-министру Николу Пашиняну письмо президента США Джо Байдена.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в письме говорится:

“Ваше Превосходительство

Никол Пашинян,

Премьер-министр Республики Армения,

Уважаемый господин премьер-министр,

Направляю Вам и народу Армении наилучшие пожелания в связи с Днем независимости. В этом году, отмечая это гордое событие, мы также оплакиваем гибель этнических армян в Нагорном Карабахе. Я попросил Саманту Пауэр, ключевого члена моего кабинета, лично передать Вам решительную поддержку Соединенных Штатов и моей администрации стремлению Армении к достижению достойного и прочного регионального мира, который будет защищать Ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию.

Армения продемонстрировала свою приверженность этим целям, приняв участие в мирных переговорах с Азербайджаном, а также осуществив важные экономические реформы, улучшив подотчетность правительства и укрепив демократические институты. Я заверяю Вас, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в укреплении демократии внутри страны и в стремлении к стабильности в своем окружении.

Соединенные Штаты полны решимости работать с Вашим правительством и решить возникшие в результате недавнего насилия гуманитарные потребности, эти вопросы г-жа Пауэр подробно обсудит с Вами. Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения.

Богатая история Армении вдохновляла страны и людей во всем мире стремиться к свободе и справедливости. А армянская община США продолжает оставаться источником силы в моей стране. В предстоящем году я надеюсь продолжить дальнейшее углубление и укрепление связей между нашими странами и нашими народами”.