Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с руководителем USAID Самантой Пауэр

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с руководителем Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. В составе делегации была также и.о. помощника государственного секретаря США Юри Ким.

Премьер-министр приветствовал визит г-жи Пауэр в нашу страну в это трудное время. “Думаю, Вы в целом знакомы с ситуацией, поскольку у нас была возможность обсудить эту ситуацию с членами Палаты представителей США, два дня назад у меня состоялся телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном.

Наши коллеги находятся в контакте, и я считаю очень важным, что у нас есть такая возможность обсудить все детали текущей ситуации в нашем регионе.

Вы знаете, что, к сожалению, на данный момент продолжается процесс этнической чистки армян Нагорного Карабаха, он происходит прямо сейчас, и это очень трагический факт. Мы пытались проинформировать международное сообщество о том, что эта этническая чистка будет осуществлена, но, к сожалению, нам не удалось предотвратить ее. Но эта ситуация и напряженность в нашем регионе продолжают нарастать, и сейчас очень важно предпринять конкретные шаги, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и даже еще большие проблемы. Я очень рад этой возможности и приветствую Вас в нашей стране”, - сказал Никол Пашинян.

Саманта Пауэр поблагодарила премьер-министра за теплый прием, оказанный возглавляемой ею делегации. “Я знаю, насколько Вы заняты, учитывая сложившуюся ситуацию. Президент Байден направил меня и нашу делегацию сюда, чтобы подчеркнуть глубокую приверженность Соединенных Штатов суверенитету, территориальной целостности и демократии Армении. Я знаю, что USAID работает с армянским народом, и правительство Армении никогда не проявляло нерешительности в этом вопросе, и это очень важно.

Мы прибыли в Армению, и я надеюсь, что у меня будет возможность приехать еще раз, чтобы обсудить наши шаги, направленные на укрепление Вашей углубляющейся демократии, но в ходе текущего визита, конечно, мы сосредоточены на конкретном кризисе, гуманитарных потребностях народа Нагорного Карабаха, гуманитарных нуждах людей, бежавших из Нагорного Карабаха. Кажется, около 5000 человек сегодня пересекли границу с Арменией, и мы действительно очень серьезно относимся к своей ответственности сосредоточить свои ресурсы на поддержке органов местного самоуправления в поиске мест для проживания и оказания других средств поддержки, а также побудить другие страны сделать то же самое.

Соединенные Штаты Америки будут продолжать работать как с Вами, так и с правительством Азербайджана для достижения прочного мира между странами, также принимая во внимание глубокие экономические выгоды и стабильность, которые это обеспечит армянскому народу. Шаги, которые Вы предприняли в контексте разделения властей, в борьбе с коррупцией - все это инвестиции в будущее Армении”, - сказала Саманта Пауэр.

Глава USAID передала премьер-министру Пашиняну письмо президента США Джо Байдена.

Затем собеседники обсудили сложившуюся в Нагорном Карабахе гуманитарную ситуацию, возможности оказания поддержки нашим соотечественникам в Нагорном Карабахе, происходящие в регионе развития, а также вопросы дальнейшего развития и расширения сотрудничества Армения-США.