Для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха запускается “Карта услуг социальной поддержки”

В целях инвентаризации имеющихся ресурсов международных структур, неправительственных организаций и социальных инициатив, желающих поддержать вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, и планирования их дальнейшего использования, министерство труда и социальных вопросов запускает “Карту услуг социальной поддержки” - map.socservice.am.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в настоящее время потребности вынужденных переселенцев инвентаризируются и удовлетворяются правительством Республики Армения при координации областных администраций. Однако есть ряд структур и неправительственных организаций, которые обращаются в государственные ведомства с предложением помощи.

На указанной выше платформе организации получат возможность заполнить данные о своих ресурсах, после чего собранные данные станут доступны министерству труда и социальных вопросов, администрациям областей, а также органам местного самоуправления. Собранные ресурсы последними будут скоординированы и использованы по мере необходимости.