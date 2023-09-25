Обсуждены макроэкономические и налогово-бюджетные рамки проекта госбюджета Армении на 2024 год

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве сегодня состоялось совещание по макроэкономическим и налогово-бюджетным рамкам проекта государственного бюджета на 2024 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр финансов Ваге Ованнисян отметил, что проект государственного бюджета был обсужден со всеми ведомствами.

Было отмечено, что процесс разработки проекта бюджета осуществляется с учетом экономических развитий и прогнозов по Армении и миру. Состоялся обмен мнениями по представленному проекту государственного бюджета, был обсужден ряд вопросов, связанных с установленными программой правительства капитальными расходами и направлениями фискальной политики. Были также затронуты приоритеты и цели правительства, подчеркнута важность проведения направленных на увеличение экономического роста реформ. Был представлен ряд предложений.

Никол Пашинян поручил продолжить обсуждения и с учетом результатов сегодняшних обсуждений довести проект государственного бюджета до окончательного вида.