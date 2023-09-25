Президенты Турции и Азербайджана провели встречу тет-а-тет

В рамках визита делегации во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нахичевань состоялась встреча президентов Турции и Азербайджана тет-а-тет, после которой состоялась совместная пресс-конференция двух президентов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в ходе пресс-конференции президент Турции затронул ряд аспектов двусторонних отношений Турции и Азербайджана, а также последние военные действия Азербайджана в Арцахе.

“Я с большим удовольствием нахожусь сегодня здесь, в Нахчыване, который соединяет Турцию с турецким миром. Я с гордостью наблюдаю развитие Нахчывана с моего последнего визита в 2008 году”, - сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном занимают уникальное положение в мире.

Он подчеркнул стратегическое значение Нахичевани в отношениях между двумя странами, особенно в сфере экономики, транспорта и энергетики, и выразил уверенность, что потенциал будет полностью реализован путем реализации региональных транспортных проектов.

Президент Турции также отметил новые проекты и соглашения в сфере транспорта, логистики и энергетики, подчеркнув важность совместных усилий для дальнейшего развития отношений между двумя странами.