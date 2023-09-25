По состоянию на 17:00 часов из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 6650 вынужденных переселенцев

По состоянию на 17:00 часов, 25 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 6650 вынужденных переселенцев.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, данные о регистрации 5580 из них уже обобщены, а потребности 1070 лиц еще идентифицируются.

Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем.

Регистрация потребностей в целях оказания помощи продолжается.