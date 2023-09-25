По состоянию на 17:00 часов из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 6650 вынужденных переселенцев
17:56, 25 Сентябрь 2023
По состоянию на 17:00 часов, 25 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 6650 вынужденных переселенцев.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, данные о регистрации 5580 из них уже обобщены, а потребности 1070 лиц еще идентифицируются.
Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем.
Регистрация потребностей в целях оказания помощи продолжается.
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