Усилия по отмене санкций в отношении Тегерана стоят на повестке дня дипломатического аппарата страны: Абдоллахиян

Тегеран всегда получает позитивные сообщения от американцев, но судит исходя из их практического поведения. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью IRNA заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что усилия по отмене санкций в отношении Тегерана стоят на повестке дня дипломатического аппарата страны: «Мы на переговорах с главой МИД Омана, генеральным секретарем ООН и рядом официальных лиц других стран обсудили инициативу, известную как инициатива султана Омана».

Указав на обмен заключенными между Ираном и США и разморозку иранских активов в Южной Корее как позитивный шаг, Амир Абдоллахиян отметил, что естественно идет обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном. «Нам придется посмотреть, что произойдет в ближайшие недели. Мы продолжим наши усилия по отмене санкций посредством дипломатии и переговоров», - добавил он.

Глава МИД отметил, что Иран приветствует любую инициативу, которая хорошо обеспечивает интересы иранской нации и уважает красные линии Тегерана. Любой план, результатом которого является отмена санкций и возвращение всех сторон к своим обязательствам, естественно, может оказаться в центре внимания Ирана.

«Инициатива султана Омана способствует ускорению возвращения всех сторон к своим обязательствам в рамках СВПД. Султан Омана не предлагает новый план или текст», - добавил иранский министр.

Отвечая на вопрос о встрече министров иностранных дел Ирана и Египта на полях Генассамблеи ООН, Амир Абдоллахиян заявил: «У нас было конструктивные переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри. Мы обсудили двусторонние вопросы, региональные и международные события. Исламская Республика Иран считает Египет важной страной в исламском мире и регионе».

По словам Амира Абдоллахияна, улучшение отношений между Тегераном и Каиром принесет пользу не только двум странам и двум нациям, но также принесет пользу региону и исламскому миру.

«Мы заявили о готовности Тегерана содействовать развитию отношений между Ираном и Египтом», - заключил он.

Напомним, глава МИД Ирана вчера ночью после 7-дневного визита в Нью-Йорк отправился в Тегеран.