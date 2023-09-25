Премьер-министр Пашинян принял новоназначенного посла Ирана в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил посла с назначением и выразил надежду, что за время его пребывания в должности армяно-иранские отношения продолжат развиваться и укрепляться. Премьер-министр подчеркнул, что в сложившийся в регионе сложный период наши страны должны поддерживать активную коммуникацию. Премьер-министр подчеркнул, что существует надежный диалог с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, что способствует последовательному углублению армяно-иранского взаимодействия.

Мехди Собхани поблагодарил за теплый прием и подчеркнул заинтересованность правительства Ирана в развитии отношений с Арменией во всех сферах. Посол еще раз подчеркнул четкую позицию иранской стороны относительно защиты территориальной целостности Армении. Г-н Собхани выразил обеспокоенность в связи со сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуацией и подчеркнул важность защиты безопасности и прав армян Нагорного Карабаха.

Собеседники коснулись ряда вопросов повестки армяно-иранских отношений. В частности, были обсуждены темы, связанные с реализацией совместных программ в сфере экономики, торгово-экономических связей, развития инфраструктуры, здравоохранения, образования, науки, культуры и в других направлениях.