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Состоялась вторая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана

Состоялась вторая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана

Азербайджанские СМИ сообщают, что 25 сентября прошли очередные переговоры между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана. Как передает «Арменпресс», азербайджанские СМИ сообщают, что на этот раз встреча прошла в Иваняне (Ходжалу). 

На опубликованных видеоматериалах встречи видны члены делегации Нагорного Карабаха: руководитель фракции Демократической партии Арцаха НС Арцаха Давид Мелкумян и заместитель секретаря Совета безопасности Сергей Мартиросян. 

С азербайджанской стороны в переговорах участвовали депутат меджлиса Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Башир Гаджиев, сотрудник аппарата спецпредставителя Илькин Султанов. 

21 сентября в Евлахе состоялась первая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана. 

В составе делегации Нагорного Карабаха были руководитель фракции Демократической партии Арцаха НС Арцаха Давид Мелкумян и заместитель секретаря Совета безопасности Сергей Мартиросян. С азербайджанской стороны в переговорах участвовали депутат меджлиса, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Рамин Мамедов и сотрудник аппарата спецпредставителя Илькин Султанов. 

Договоренность о первой встрече была достигнута 20 сентября при посредничестве руководства российских миротворческих войск. В рамках договоренности Азербайджан обязывался прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, где в результате последней азербайджанской агрессии с армянской стороны было не менее 200 убитых и более 400 раненых.


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