Ситуация крайне тяжелая для Армении и армянского народа: глава делегации ЕС в Армении

25 сентября спикер Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял главу делегации Европейского Союза в Республике Армения Василиса Марагоса.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение НС РА, поздравив гостя с вступлением на должность главы миссии Евросоюза, спикер НС РА выразил уверенность в эффективном сотрудничестве посредством совместных усилий.

На встрече были осуждены агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха и совершенные им массовые преступления.

«Это очень сложная ситуация для региона, но она чрезвычайно тяжела для Армении и армянского народа», - подчеркнул глава делегации Евросоюза в Республике Армения.

Ален Симонян высоко оценил адресные оценки и обращения руководства ЕС по поводу новой агрессии Азербайджана, считая роль Евросоюза ключевой в установлении стабильности и безопасности в регионе. Он поблагодарил за финансовое содействие для оказания гуманитарной помощи армянам Нагорного Карабаха.

На встрече была подчеркнута необходимость применения международных санкций против Азербайджана.