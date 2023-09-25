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Ситуация крайне тяжелая для Армении и армянского народа: глава делегации ЕС в Армении

Ситуация крайне тяжелая для Армении и армянского народа: глава делегации ЕС в Армении

25 сентября спикер Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял главу делегации Европейского Союза в Республике Армения Василиса Марагоса. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение НС РА, поздравив гостя с вступлением на должность главы миссии Евросоюза, спикер НС РА выразил уверенность в эффективном сотрудничестве посредством совместных усилий. 

На встрече были осуждены агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха и совершенные им массовые преступления. 

«Это очень сложная ситуация для региона, но она чрезвычайно тяжела для Армении и армянского народа», - подчеркнул глава делегации Евросоюза в Республике Армения. 

Ален Симонян высоко оценил адресные оценки и обращения руководства ЕС по поводу новой агрессии Азербайджана, считая роль Евросоюза ключевой в установлении стабильности и безопасности в регионе. Он поблагодарил за финансовое содействие для оказания гуманитарной помощи армянам Нагорного Карабаха. 

На встрече была подчеркнута необходимость применения международных санкций против Азербайджана.


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