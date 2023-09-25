Премьер-министр Армении принял сенатора США Гэри Питерса

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял сенатора США Гэри Питерса.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение правительства, премьер-министр высоко оценил визит г-на Питерса в Армению в сложной для армянского народа ситуации и подчеркнул важность поддержки США в преодолении создавшихся проблем.

Он подчеркнул тесное сотрудничество с США, в том числе и в укреплении демократии в Армении, эффективной реализации реформ и в других направлениях.

Сенатор Питерс выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и подчеркнул необходимость гуманитарной помощи для доставки продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Он поделился впечатлениями от посещения областей Сюник и Вайоц Дзор, подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении.

Были обсуждены гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе и вопросы безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха.