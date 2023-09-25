Обнаружено более 100 тел погибших: поисково-спасательные работы в Нагорном Карабахе продолжаются

Поисково-спасательные работы погибших и без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц с 21 сентября продолжаются по всей территории Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД НКР, уточнив, что 21 сентября в районе Ачапняк Степанакерта было обнаружено тело одного гражданского лица.

В результате поисков 22 сентября на территории Гайбалишена Шушинского района был обнаружен и эвакуирован один раненый военнослужащий, а из Чарекара – тела двух погибших военнослужащих.

23 сентября было вывезено 68 тел погибших, 4 из которых – гражданские лица из села Сарнахбюр Аскеранского района, двое детей и пожилые супруги.

В тот же день на территории сел Нахичеваник и Сарушен были обнаружены двое граждан, их жизни ничего не угрожает.

24 сентября в результате поисковых работ по разным направлениям были обнаружены 34 погибших, а из села Шош Аскеранского района обнаружены 3 гражданских лица.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Служба по ЧС периодически будет публиковать информацию.

Номер телефона горячей линии оперативного штаба: (047) 95- 75 -51, номер ГСЧС - 911.