Посол Литвы предложил Алену Симоняну провести межпарламентское видеобсуждение по вопросам  армян Нагорного Карабаха

Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Армении Андрюса Пулокаса. Поздравив посла со вступлением на должность, Ален Симонян подчеркнул роль Литвы как важного партнера Европы.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания РА, на встрече обсуждались вопросы армян Нагорного Карабаха. Спикер НС принял предложение посла провести межпарламентское видеобсуждение.

Спикер НС РА подчеркнул, что пришло время конкретных шагов, подчеркнув необходимость применения санкций против Азербайджана, напомнив, что заявления международных авторитетных структур, призывы к уважению прав человека и общечеловеческих ценностей остаются без ответа.

Он также добавил, что Республика Армения привержена повестке демократии, ожидая активной поддержки международного сообщества и в этом вопросе.