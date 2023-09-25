На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехало около 4850 вынужденных переселенцев
13:14, 25 Сентябрь 2023
По положению на 12:00 25 сентября из Арцаха в Армению въехало 4850 вынужденных переселенцев
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает правительство Армении, уточняя, что учет потребностей 3 900 граждан обобщен, оценка потребностей 950 находится на этапе идентификации.
Всем, у кого нет определенного места проживания, правительство его обеспечивает.
Учет потребностей вынужденных переселенцев продолжается.
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