Соединенные Штаты рядом с армянским народом: сенатор США Гэри Питерс

25 сентября председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял сенатора США Гэри Питерса.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания, глава парламента приветствовал проект двухпартийного законодательного акта «Содействие армянам против азербайджанской агрессии» представленный 21 сентября Гэри Питерсом и рядом других сенаторов председателю комиссии по внешним отношениям Сената США Роберту Менендесу, выразив надежду, что он будет принят.

Касаясь состоявшегося 21 сентября в Нью-Йорке срочного заседания Совета Безопасности ООН, спикер НС РА поблагодарил США за поддержку, подчеркнув, что в сложившейся ситуации остро стоит необходимость эффективных и четких шагов со стороны международных партнеров. В том числе и введение санкций против Азербайджана.

На встрече обсуждались детали и последствия очередного крупномасштабного нападения, развязанного Азербайджаном 19 сентября. Сенатор представил информацию по результатам своего посещения областей Вайоц Дзор и Сюник. Он осудил Азербайджан за гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, выразив поддержку армянскому народу.

Гэри Питерс подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении.