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4 из 23 раненых, перевезенных из НК в МЦ Еревана, в крайне тяжелом состоянии: Министерство здравоохранения Армении

4 из 23 раненых, перевезенных из НК в МЦ Еревана, в крайне тяжелом состоянии: Министерство здравоохранения Армении

Состояние 4 из 23 раненых, перевезенных из Нагорного Карабаха в специализированные медицинские центры Еревана, по состоянию на 12:00 оценивается как крайне тяжелое.

«Арменпресс» об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении.

Состояние 16 раненых врачи оценивают как тяжелое, состояние 3 - как средней тяжести.


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