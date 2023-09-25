4 из 23 раненых, перевезенных из НК в МЦ Еревана, в крайне тяжелом состоянии: Министерство здравоохранения Армении
Состояние 4 из 23 раненых, перевезенных из Нагорного Карабаха в специализированные медицинские центры Еревана, по состоянию на 12:00 оценивается как крайне тяжелое.
«Арменпресс» об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении.
Состояние 16 раненых врачи оценивают как тяжелое, состояние 3 - как средней тяжести.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 15:12 Израиль нанес удары по ливанской территории в ответ на запуск оттуда противотанковых ракет
- 14:44 Министр обороны Германии прибыл в Ливан
- 14:15 СМИ сообщают о нападениях на две американские базы в Сирии
- 14:08 В Армению прибыли бельгийские предприниматели
- 13:44 Министр ТУИ Армении принял участие в Глобальном морском саммите Индии в Мумбаи
- 13:17 В Ереване пройдет Международный фестиваль анимационных фильмов и комиксов «РеАнимания»
- 13:15 Глава Генштаба ВС Ирана предупредил, что палестино-израильский конфликт может расшириться
- 13:02 Академический городок полностью начнет функционировать с января 2030 года
- 12:44 Бельгия хочет участвовать в мирном процессе в регионе: посол Бельгии в Армении
- 11:46 Более 3000 армян, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха, покинули Армению
- 11:41 Канада продлила санкции против ядерного сектора Ирана
- 11:39 Премьер-министр Литвы в Мемориальном комплексе Цицернакаберда почтила память жертв Геноцида армян
- 11:30 На оказание помощи принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха в октябре будет выделено 2 млрд драмов
- 11:01 Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль
- 10:44 Зажгут свечи с надеждой, что однажды Нагорный Карабах снова будет армянским
- 10:31 Армия Израиля создаст почти 350 отрядов самообороны
- 10:06 США и Египет достигли соглашения о начале поставок гуманитарной помощи в сектор Газа
- 09:55 Создание новых зеленых зон является приоритетом для Еревана: мэр Еревана Тигран Авинян
- 09:48 Европейские индексы - 18-10-23
- 09:47 Американские индексы снизились - 18-10-23
- 09:46 Цены на цветные металлы - 18-10-23
- 09:45 Цены на драгоценные металлы - 18-10-23
- 09:44 Цены на нефть снизились - 18-10-23
- 09:40 Чемпионат мира по самбо, который пройдет в Армении, будет беспрецедентным: Карен Гилоян
- 18.10-21:42 Глава МИД Армении и первый резидентный посол Канады обсудили вопросы установления стабильности в регионе
15:10, 12.10.2023
4200 просмотров Егише Киракосян представил в суде ООН десять требований Армении к Азербайджану
04:11, 15.10.2023
2845 просмотров Госдеп опровергает приписываемое Блинкену заявление о возможном вторжении Азербайджана в Армению
14:32, 16.10.2023
2514 просмотров Сотрудник авиационной безопасности аэропорта «Звартноц» спас жизнь пассажира
15:09, 17.10.2023
2014 просмотров Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте
17:33, 12.10.2023
1931 просмотров Азербайджан использовал Pegasus для шпионажа за армянами, в том числе за чиновниками: ПАСЕ приняла резолюцию