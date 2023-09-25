4 из 23 раненых, перевезенных из НК в МЦ Еревана, в крайне тяжелом состоянии: Министерство здравоохранения Армении

Состояние 4 из 23 раненых, перевезенных из Нагорного Карабаха в специализированные медицинские центры Еревана, по состоянию на 12:00 оценивается как крайне тяжелое.

«Арменпресс» об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении.

Состояние 16 раненых врачи оценивают как тяжелое, состояние 3 - как средней тяжести.