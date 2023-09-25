Арцахцы, переезжающие в Армению, в основном женщины, дети и пожилые люди: мэр Гориса сообщает подробности

Все переезжающие из Нагорного Карабаха в Армению, которые по прибытии в Корнидзор изъявляют желание остаться там, принимаются местными властями и размещаются в Горисе.

Об этом «Арменпресс» сообщила заместитель мэра Гориса Ирина Йолян.

«Здесь оцениваются их потребности. Те, кому требуется медицинская помощь или другие услуги, размещаются на месте до тех пор, пока их потребности не будут оценены, и им не будет оказана соответствующая помощь. Желающие остаться в Горисе размещаются в местных гостиницах, желающие поехать в другие населенные пункты, скажем, в Сисиан, Татев, Вайоц Дзор, продолжают свой путь. Есть люди, чьи родные встречают их и размещают в своих домах», - пояснила Йолян, добавив, что переселенные жители Арцаха - это в основном женщины, дети и старики.