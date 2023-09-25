Все граждане, желающие переехать из Арцаха в Армению, получат эту возможность: Информационный штаб НК

Все граждане, желающие переехать из Арцаха в Армению, получат такую возможность.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-службу Информационного штаба Нагорного Карабаха, согласно достигнутой договоренности, срок переезда не ограничен.

«Как мы уже сообщали, в первую очередь в Армению перемещаются граждане, эвакуированные в результате военных действий, оставшиеся без крова, оказавшиеся в тяжелом положении и желающие переехать в Армению», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что власти Нагорного Карабаха остаются на местах и продолжат государственное управление до тех пор, пока полностью не обеспечат процесс переезда граждан, желающих отправиться в Армению.

«Из-за загруженности и пробок на трассе Степанакерт-Горис на данный момент невозможно организовать перевозку тяжелых и крайне тяжелых раненых, ввоз необходимых медицинских принадлежностей и гуманитарных грузов.

Параллельно с этим граждане для получения топлива создают большие пробки на прилегающих к бензозаправочным станциям территориях, парализуя движение и нормальную жизнедеятельность города.

Учитывая все это, просим пока воздерживаться от переезда, чтобы избежать несчастных случаев и спасти жизни раненых.

В сложившейся сложной ситуации мы призываем сотрудников системы государственного управления, сферы здравоохранения и силовых структур продолжать выполнять свой профессиональный долг во имя безопасности и здоровья наших соотечественников», - говорится в сообщении.

Гражданам, желающим переехать в Армению, сегодня с 14:00 на 5 бензозаправочных станциях Степанакерта будет предоставлено бесплатное топливо.