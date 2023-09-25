Все граждане, желающие переехать из Арцаха в Армению, получат эту возможность: Информационный штаб НК
Все граждане, желающие переехать из Арцаха в Армению, получат такую возможность.
Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-службу Информационного штаба Нагорного Карабаха, согласно достигнутой договоренности, срок переезда не ограничен.
«Как мы уже сообщали, в первую очередь в Армению перемещаются граждане, эвакуированные в результате военных действий, оставшиеся без крова, оказавшиеся в тяжелом положении и желающие переехать в Армению», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что власти Нагорного Карабаха остаются на местах и продолжат государственное управление до тех пор, пока полностью не обеспечат процесс переезда граждан, желающих отправиться в Армению.
«Из-за загруженности и пробок на трассе Степанакерт-Горис на данный момент невозможно организовать перевозку тяжелых и крайне тяжелых раненых, ввоз необходимых медицинских принадлежностей и гуманитарных грузов.
Параллельно с этим граждане для получения топлива создают большие пробки на прилегающих к бензозаправочным станциям территориях, парализуя движение и нормальную жизнедеятельность города.
Учитывая все это, просим пока воздерживаться от переезда, чтобы избежать несчастных случаев и спасти жизни раненых.
В сложившейся сложной ситуации мы призываем сотрудников системы государственного управления, сферы здравоохранения и силовых структур продолжать выполнять свой профессиональный долг во имя безопасности и здоровья наших соотечественников», - говорится в сообщении.
Гражданам, желающим переехать в Армению, сегодня с 14:00 на 5 бензозаправочных станциях Степанакерта будет предоставлено бесплатное топливо.
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