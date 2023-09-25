“Новая книга” -36/23: Вазген Саркисян, Андрей Макин, Аббас Джангирян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2023 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Вазген Саркисян: Испытание хлебом

Вышел в свет сборник рассказов Вазгена Саркисяна «Испытание хлебом». Его проза основана и пропитана араратским фольклором. Она о человеке и его повседневных заботах.

Прозе Саркисяна присущи конструктивность, живость и горький юмор, подобающий военному.

Составитель: Армен Саркисян; Издательство «Вернатун».

Переводная литература

Андрей Макин: Мой армянский друг

Сибирь, начало 1970-х годов. 13-летний мальчик-сирота, рассказывающий эту историю, спасает мальчика по имени Вардан от расправы хулиганов, из-за чего на него нападают соотечественники. Инцидент произошел во дворе школы. Так рождается дружба. Они приходят в дом Вардана, и мальчик-сирота появляется в мире армянских семей. Эти семьи жили недалеко от тюрьмы, где содержатся их мужья, сыновья и отцы. Именно здесь мальчик-сирота встречается с мужеством, любовью и достоинством, чувствами, которые оставили глубокий след на всей его жизни.

Перевод: Анна Багдасарян; Издательство: “Newmag”.

Детская литература

Аббас Джангирян: Тень чудовища

Детский роман «Тень чудовища» впервые был опубликован в 2016 году, принеся признание иранскому писателю Аббасу Джангирияну.

В романе переплетаются прошлое и настоящее, мифы и реальность...

Марал приезжает с братом к отцу, который является начальником охраны Голестанского государственного заповедника (кстати, самого крупного на Ближнем Востоке), провести летние школьные каникулы и невольно сталкивается с несправедливостью жизни, становится свидетелем и участником бескомпромиссной и самоотверженной борьбы, которую каждый день проводят отец и дедушка и другие экологи, защищая флору и фауну от «тени чудовища», от незаконной охоты и браконьеров, сохраняя природу в первозданном виде, чтобы спасти мир. Они и хозяева, и жертвы, и победители, и проигравшие... Роман с персидского языка перевел: Геворг Асатрян.

Издательство: «Эдит Принт».

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.