Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь 2023

Все решения о прекращении огня 20 сентября были приняты со стороны  НК. Пресс- секретарь премьера РА

Все решения о прекращении огня 20 сентября были приняты со стороны  НК. Пресс- секретарь премьера РА

Все решения о прекращении огня между Нагорным Карабахом и Азербайджаном 20 сентября были приняты Нагорным Карабахом, Республика Армения не располагала информацией о механизмах обсуждения документов, формате принятия решений.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

"Еще раз сообщаем, что все решения о прекращении огня 20 сентября были приняты Нагорным Карабахом.

Республика Армения не участвовала в принятии решений. РА в целом была в курсе, что происходит процесс, не располагая конкретной информацией о нюансах.

Республика Армения не располагала информацией о механизмах обсуждения документов, формате принятия решений. Нагорный Карабах обсудил и согласовал вопросы с миротворческими войсками Российской Федерации и/или через них", - написала пресс-секретарь премьер-министра РА.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]