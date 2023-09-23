На юго-востоке Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6

Инцидент произошел в провинции Кахраманмараш, очаг землетрясения находился на глубине около девяти километров. Магнитуда природного явления составила 4,6.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно сообщению ведомства в X, инцидент произошел в 11:22 по местному времени (12:22 евн).

В начале года в провинции произошли два землетрясения с магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки успели ощутить жители 11 провинций. Также действие катаклизма распространилось и на соседние государства – например, Сирию, погибло более 55 тысяч человек.