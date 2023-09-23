ВС Азербайджана и миротворцы организовали совместное дежурство под Шуши

Азербайджанская армия и российские миротворцы несут совместное дежурство на пропускных пунктах Шуши.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В частности, у одного из въездов в город стоит бронетехника азербайджанских войск и российских миротворцев.