ВС Азербайджана и миротворцы организовали совместное дежурство под Шуши
Азербайджанская армия и российские миротворцы несут совместное дежурство на пропускных пунктах Шуши.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
В частности, у одного из въездов в город стоит бронетехника азербайджанских войск и российских миротворцев.
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