Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

ВС Азербайджана и миротворцы организовали совместное дежурство под Шуши

ВС Азербайджана и миротворцы организовали совместное дежурство под Шуши

Азербайджанская армия и российские миротворцы несут совместное дежурство на пропускных пунктах Шуши.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В частности, у одного из въездов в город стоит бронетехника азербайджанских войск и российских миротворцев.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]