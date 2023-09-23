Иран ждет визита Лаврова для обновления соглашения о партнерстве
15:54, 23 Сентябрь 2023
Иран ждет визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на заявление главы МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиана
"К счастью у нас очень позитивная повестка отношений между нашими странами. У нас очень хорошо идут переговоры по двусторонней и региональной тематике", - отметил он.
Абдоллахиан сказал, что в Иране ждут "визита Лаврова), договоренность о котором существует, для финализации нашего долгосрочного соглашения" о стратегическом партнерстве.
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