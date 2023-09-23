Иран ждет визита Лаврова для обновления соглашения о партнерстве

Иран ждет визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на заявление главы МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиана

"К счастью у нас очень позитивная повестка отношений между нашими странами. У нас очень хорошо идут переговоры по двусторонней и региональной тематике", - отметил он.

Абдоллахиан сказал, что в Иране ждут "визита Лаврова), договоренность о котором существует, для финализации нашего долгосрочного соглашения" о стратегическом партнерстве.