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Министры ИД России и Ирана обсудили ситуацию в Закавказье

Министры ИД России и Ирана обсудили ситуацию в Закавказье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердили на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН настрой на наращивание политического диалога и обсудили ситуацию в Закавказье.

Как передает Арменпресс со ссылкой на TASS, на встрече подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях.   

«Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес», - отметили на Смоленской площади, добавив, что проведен заинтересованный обмен мнениями по ключевым международным темам. Затронута актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Закавказье.


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