Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем
22:45, 22 Сентябрь 2023
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха военно-политическую ситуацию и шаги по ее преодолению.
Была подчеркнута необходимость гарантий обеспечения безопасности и прав народа Нагорного Карабаха.
Стороны также коснулись вопросов повестки дня сотрудничества Армения-Германия.
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