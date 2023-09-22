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Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха военно-политическую ситуацию и шаги по ее преодолению.

Была подчеркнута необходимость гарантий обеспечения безопасности и прав народа Нагорного Карабаха.

Стороны также коснулись вопросов повестки дня сотрудничества Армения-Германия.


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