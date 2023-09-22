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Слухи о том, что в Степанакерте якобы сжигаются документы, не соответствуют действительности

Слухи о том, что в Степанакерте якобы сжигаются документы, не соответствуют действительности

Муссируемые некоторыми пользователями в интернете слухи о том, что в Степанакерте якобы сжигаются документы, не соответствуют действительности. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Инфоштаб Арцаха.

“Из-за длительной блокады и возникших в результате военных действий ряда проблем организовать вывоз мусора в Степанакерте не представляется возможным. В этих условиях жителям разных районов города приходится сжигать образующийся мусор, чтобы максимально избежать антисанитарии. Муссируемые некоторыми пользователями в интернете слухи о том, что якобы сжигаются документы, не соответствуют действительности”.


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