Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

Условия тяжелы для детей, остающихся на ночь в аэропорту, пожилых людей, нуждающихся в помощи: ситуация в Арцахе

Условия тяжелы для детей, остающихся на ночь в аэропорту, пожилых людей, нуждающихся в помощи: ситуация в Арцахе

СТЕПАНАКЕРТ, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Часть жителей, эвакуированных из соседних населенных пунктов города Аскерана, уже несколько дней проводят ночи в районе аэропорта Степанакерта, а часть находится в домах родственников, проживающих в более безопасных населенных пунктах.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» сказала пресс-атташе администрации Аскеранского района Анаит Петросян.

«Вчера я была в Аскеране, приехала в село из-за отсутствия электричества. В городе были ночующие. Сейчас многие из нас собираются вернуться, ждем, когда включат электричество и поедем", - пояснила наша собеседница, добавив, что в городе Аскеране людей, укрывшихся из других населенных пунктов, нет.

По ее словам, атмосфера в аэропорту была удручающая, условия тяжелые, особенно для детей, ночующих там, и пожилых людей, нуждающихся в помощи.

Касаясь вопроса о том, как она лично представляет себе будущее Нагорного Карабаха, Анаит Петросян ответила:

«Вы задаете очень сложный вопрос. Однозначно, мое желание – остаться здесь, но однозначной договоренности пока нет. Однако если есть гарантии (хотя мы вряд ли можем доверять какой-либо гарантии), то настроение и желание остаться в Арцахе для меня преобладают. Я не хочу стать изгнанницей и быть лишенной своей страны».

Живущая в Мартакерте журналистка Лусине Закарян в беседе с нами представила текущую ситуацию и сообщила, что жители все еще находятся в городе.

«Пока не ясно, что произойдет. Электричества, связи в городе почти нет. Кое-как могу установить связь через мобильный интернет. Мы обеспечиваем продуктами урожая с огородов рядом с домом, готовим еду и печем хлеб на печи", - представила Закарян.

Говоря о своем видении будущего, она был откровенна, заявив:

«Когда кругом азербайджанцы, нет смысла говорить о людях, которые остаются».


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]