Условия тяжелы для детей, остающихся на ночь в аэропорту, пожилых людей, нуждающихся в помощи: ситуация в Арцахе

СТЕПАНАКЕРТ, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Часть жителей, эвакуированных из соседних населенных пунктов города Аскерана, уже несколько дней проводят ночи в районе аэропорта Степанакерта, а часть находится в домах родственников, проживающих в более безопасных населенных пунктах.



Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» сказала пресс-атташе администрации Аскеранского района Анаит Петросян.



«Вчера я была в Аскеране, приехала в село из-за отсутствия электричества. В городе были ночующие. Сейчас многие из нас собираются вернуться, ждем, когда включат электричество и поедем", - пояснила наша собеседница, добавив, что в городе Аскеране людей, укрывшихся из других населенных пунктов, нет.



По ее словам, атмосфера в аэропорту была удручающая, условия тяжелые, особенно для детей, ночующих там, и пожилых людей, нуждающихся в помощи.



Касаясь вопроса о том, как она лично представляет себе будущее Нагорного Карабаха, Анаит Петросян ответила:



«Вы задаете очень сложный вопрос. Однозначно, мое желание – остаться здесь, но однозначной договоренности пока нет. Однако если есть гарантии (хотя мы вряд ли можем доверять какой-либо гарантии), то настроение и желание остаться в Арцахе для меня преобладают. Я не хочу стать изгнанницей и быть лишенной своей страны».



Живущая в Мартакерте журналистка Лусине Закарян в беседе с нами представила текущую ситуацию и сообщила, что жители все еще находятся в городе.



«Пока не ясно, что произойдет. Электричества, связи в городе почти нет. Кое-как могу установить связь через мобильный интернет. Мы обеспечиваем продуктами урожая с огородов рядом с домом, готовим еду и печем хлеб на печи", - представила Закарян.



Говоря о своем видении будущего, она был откровенна, заявив:



«Когда кругом азербайджанцы, нет смысла говорить о людях, которые остаются».