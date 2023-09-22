При посредничестве российских миротворцев ведутся переговоры с азербайджанской стороной по организации вывода войск
15:07, 22 Сентябрь 2023
СТЕПАНАКЕРТ, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. При посредничестве российских миротворцев с азербайджанской стороной ведутся переговоры по организации вывода войск и обеспечению возвращения граждан, эвакуированных в результате военной агрессии, в свои дома.
Как сообщает «Арменпресс», информацию об этом распространил информационный штаб Арцаха.
В то же время обсуждается также порядок въезда и выезда граждан из Арцаха.
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