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При посредничестве российских миротворцев ведутся переговоры с азербайджанской стороной по организации вывода войск

При посредничестве российских миротворцев ведутся переговоры с азербайджанской стороной по организации вывода войск

СТЕПАНАКЕРТ, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. При посредничестве российских миротворцев с азербайджанской стороной ведутся переговоры по организации вывода войск и обеспечению возвращения граждан, эвакуированных в результате военной агрессии, в свои дома.

Как сообщает «Арменпресс», информацию об этом распространил информационный штаб Арцаха.

В то же время обсуждается также порядок въезда и выезда граждан из Арцаха.


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