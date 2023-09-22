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Для организации похорон погибших в результате агрессии Азербайджана в Арцахе создана рабочая группа

Для организации похорон погибших в результате агрессии Азербайджана в Арцахе создана рабочая группа

В Степанакерте создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами похорон погибших в результате военной агрессии. Группа расположена в главном корпусе Министерства социального развития и миграции Республики Арцах (Степанакерт, Азатамартикнери 54).

«Арменпресс» передает сообщение пресс-службы Информационного штаба Арцаха.

Для получения дополнительной информации в сообщении указан номер телефона (047) 94-28-57.

Азербайджан 19 сентября начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, в результате которого, по последним данным, с армянской стороны есть как минимум 200 погибших и более 400 раненых. Среди погибших и раненых и гражданские лица, в том числе и дети.


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