Для организации похорон погибших в результате агрессии Азербайджана в Арцахе создана рабочая группа
14:47, 22 Сентябрь 2023
В Степанакерте создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами похорон погибших в результате военной агрессии. Группа расположена в главном корпусе Министерства социального развития и миграции Республики Арцах (Степанакерт, Азатамартикнери 54).
«Арменпресс» передает сообщение пресс-службы Информационного штаба Арцаха.
Для получения дополнительной информации в сообщении указан номер телефона (047) 94-28-57.
Азербайджан 19 сентября начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, в результате которого, по последним данным, с армянской стороны есть как минимум 200 погибших и более 400 раненых. Среди погибших и раненых и гражданские лица, в том числе и дети.
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