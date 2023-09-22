Еврокомиссия выделит 500 тысяч евро на поддержку населения, пострадавшего от военных действий в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Европейская комиссия предоставит гуманитарную помощь в размере 500 тысяч евро для поддержки населения, пострадавшего от военных действий в Нагорном Карабахе.



«Арменпресс» представляет заявление Еврокомиссии полностью:



«Тысячи людей, спасающихся от насилия, теперь стали перемещенными лицами и нуждаются в помощи. Гуманитарная помощь ЕС поможет жертвам удовлетворить их основные потребности посредством денежных средств, а также предоставит убежище, психологическую и социальную поддержку.



Это чрезвычайное финансирование предоставляется в дополнение к гуманитарной помощи в размере 1,17 миллиона евро, которую ЕС выделил ранее в этом году для преодоления кризиса в Нагорном Карабахе.



Подчеркнув важность доступа к гуманитарной помощи, комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич заявил: «Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе имела серьезные последствия для гражданского населения. В ответ ЕС предоставляет дополнительно 500 000 евро в виде чрезвычайной гуманитарной помощи для поддержки перемещенных лиц. Мы внимательно следим за ситуацией на местах и ​​готовы предложить дополнительную помощь. Хотя ЕС приветствует прекращение огня, я настоятельно призываю все стороны конфликта обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ к гуманитарным организациям. Нам необходимо убедиться, что гуманитарные работники могут оказывать экстренную помощь нуждающимся людям».



ЕС находится в тесном контакте со своими гуманитарными партнерами на местах и ​​готов удовлетворить возникающие гуманитарные потребности в случае дальнейшей эскалации.



С момента полномасштабной эскалации конфликта ЕС предоставил Армении и Азербайджану гуманитарную помощь на сумму более 21 миллиона евро.