В Нагорном Карабахе существует очевидная опасность этнических чисток и геноцида: турецкая интеллигенция предупреждает

ЕРЕВАН, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 123 турецких представителей интеллигенции выступили с заявлением, предупреждающим о политике геноцида, проводимой Азербайджаном в Нагорном Карабахе, и призывающими международное сообщество принять меры и предотвратить новую человеческую трагедию, а не быть наблюдателем.



В заявлении, предоставленном «Арменпресс» турецкой интеллигенцией, они конкретно зафиксировали, как 19 сентября бакинский режим, месяцами удерживавший Нагорный Карабах в осаде, на глазах всего мира, в ходе очередной военной операции, начал военные действия во время очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



«Азербайджан осуществил эту атаку при явной поддержке Турции и Израиля, в то время как весь мир молча наблюдал за происходящим. Существует очевидная опасность этнических чисток и геноцида", - отметили турецкие интеллектуалы, подчеркнув, что предупреждения прокурора-основателя Международного уголовного суда, аргентинского адвоката Луиса Морено Окампо, сбываются одно за другим.



Турецкие деятели напомнили, что, хотя различные международные структуры и страны на протяжении нескольких месяцев призывали Азербайджан прекратить блокаду 120 тысяч армян в Нагорном Карабахе, эта страна их не слушала. И теперь бессмысленно ожидать, что бакинский режим подчинится призывам о прекращении огня в Арцахе.



"Их цель - взять Нагорный Карабах, Арцах под полный контроль и истребить армян с территорий, где они жили веками, а если они будут сопротивляться, просто покончить с ними.



Единственная цель азербайджанской диктатуры - насильственно положить конец существованию армян в проведенных силой границах", - отметили интеллектуалы, подчеркнув, что так же, как азербайджанцы не оставили камня на камне на Джульфинском армянском кладбище, так же они будут очищать Арцах от армян и армянских следов.



Они выразили глубокую обеспокоенность происходящим, подчеркнув, что международное сообщество не проявляет достаточной чуткости в этом вопросе. «Повторяем еще раз. Предотвращение геноцидов не означает ожидание, пока они произойдут, а затем вмешательство. Предотвращение геноцида – это, прежде всего, активные действия.



Мы призываем все страны во главе с ООН, все международные организации и общественность занять активную позицию", - отметили представители турецкой интеллигенции, призвав захваченных в регионе мирных жителей эвакуироваться в безопасные места и оказать гуманитарную помощь. "Право народа Нагорного Карабаха свободно осуществлять свое право быть гражданином любой страны должно быть гарантировано", - отметили они.



Среди 123 турецких интеллектуалов, подписавших письмо, — турецкие историки Танер Акчам, Баскин Оран, Саит Четиноглу, политолог Дженгиз Ахтар, журналист Арис Налчи, правозащитник Эрен Кескин и другие.