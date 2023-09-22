Представительство Арцаха в РА призывает воздержаться от распространения паники в информации
10:52, 22 Сентябрь 2023
ЕРЕВАН, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Из-за ситуации в Арцахе, а также сбоев связи и Интернета многие граждане не могут связаться со своими родственниками.
Как сообщает «Арменпресс» из сообщения, распространенного представительством Арцаха в РА, население просят и призывают воздержаться от распространения паникерской информации, а в случае возникновения вопросов обращаться по следующим телефонам:
Постоянное представительство Арцаха в РА:
044 249977
044 249988
Офис Защитника прав человека Республики Арцах:
047 979047
Подпишитесь на наш канал в Телеграм