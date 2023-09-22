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Представительство Арцаха в РА призывает воздержаться от распространения паники в информации

Представительство Арцаха в РА призывает воздержаться от распространения паники в информации

ЕРЕВАН, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Из-за ситуации в Арцахе, а также сбоев связи и Интернета многие граждане не могут связаться со своими родственниками.

Как сообщает «Арменпресс» из сообщения, распространенного представительством Арцаха в РА, население просят и призывают воздержаться от распространения паникерской информации, а в случае возникновения вопросов обращаться по следующим телефонам:

Постоянное представительство Арцаха в РА:

044 249977

044 249988

Офис Защитника прав человека Республики Арцах:

047 979047


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