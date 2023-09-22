“Ереванский бестселлер”: лидирует Агата Кристи: переводы, август, 2023

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за август.

На первом месте роман Агаты Кристи “И никого не осталось...”. Сама автор охарактеризовала его как самое тяжелое из ее произведений. Он считается самым продаваемым детективным романом в мире тиражом около 100 миллионов экземпляров и одной из самых продаваемых книг в мире в целом. Роман был опубликован в Великобритании в 1939 году под названием “Десять маленьких негритят”. Год спустя был опубликован в США под заголовком “И никого не осталось...”, под которым впоследствии и стал известен во всем мире. Десять человек, незнакомые друг другу и на первый взгляд не имеющие ничего общего друг с другом, оказываются в Солджер-Айленде, на острове солдата, где их ждет блюдо с фарфоровыми статуэтками десяти солдат и неразрешимая загадка, почему же их пригласили туда. Перевод Элизы Саркисян.

На втором месте - “Кривой дом” Агаты Кристи. Он считается самым сложным романом Агаты Кристи. Роман был опубликован в 1949 году в послевоенной Англии. Одна из десяти любимых книг самой Кристи и одна из немногих, удовлетворивших автора. Она отмечает, что было интересно изучить историю одной семьи с ее тайнами и межличностными отношениями. Необычная структура дома также символизирует сложный характер этих отношений. Греческий магнат Аристидес Леонидис загадочно умирает в своем доме в одном из пригородов Лондона. Ни у кого в семье нет ни мотива, ни алиби для его убийства. Естественная смерть, несчастный случай со смертельным исходом или умышленное убийство? Сможет ли Скотланд-Ярд раскрыть правду? Перевод: Элизы Саркисян.

“Запускающий змея” (Бегущий за ветром) Халеда Хосейни на третьем месте. Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул – богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”. Перевод с английского: Марии Садоян.

На четвертом месте книга “Убийства в алфавитном порядке” Агаты Кристи, «королевы» детектива, вышедшая в свет в 1936 г. “Убийство в алфавитном порядке” — один из самых известных романов Агаты Кристи. Серийный убийца по прозвищу ABC, потрясший всю Англию, для достижения своей цели убивает людей, живущих обычной жизнью и не имеющих ничего общего друг с другом в алфавитном порядке их имен. Борьбу с убийцей ведет Эркюль Пуаро, известный сыщик, пытающийся раскрыть все подробности темной истории. Перевод: Эдиты Шадоян.

“Девы” Алекса Михаэлидеса на пятом месте. Эдвард Фоска – убийца. Мариана не сомневается в этом. Но Фоска недоступен, неприкасаем. Красивый и харизматичный профессор греческой трагедии в Кембриджском университете, Фоску обожают как профессора, так и студенты, особенно члены тайной группы “Девы”. Мариана Андрос - блестящий, но сложный и противоречивый групповой терапевт. Группа “Девы” привлекает ее внимание, когда в Кембридже находят тело одной из них, подруги племянницы Марианы Зои. Когда-то и сама Мариана училась там. Она понимает, что за идиллической красотой остроконечных башен и древними традициями скрывается что-то зловещее. Она убеждена, что убийцей является Эдвард Фоска, хотя у последнего есть солидное алиби. Но почему же профессор должен убивать студенток? Перевод: Астхик Атабекян.

Роман Агаты Кристи “Убийство на поле для гольфа” занимает шестое место. Это – третья книга Агаты Кристи и одна из ее самых известных работ. Он впервые был опубликован в 1923 году в Великобритании. Частного сыщика Эркюля Пуаро письмо богача Поля Рено приводит во Францию. Однако по прибытии он узнает, что его клиент убит, его тело было найдено на поле для гольфа с ножевым ранением в спину. Перевод: Кристине Чилингарян.

На седьмом месте “Смерть на Ниле” Агаты Кристи. Это – один из мировых бестселлеров детективного жанра. Действие разворачивается на глазах известного сыщика Эркюля Пуаро, который вновь невольно попадает в эти события.

Беззаботное путешествие богачей по Египту омрачено убийством молодой, богатой и успешной женщины. Одно можно сказать наверняка. Преступник - один из пассажиров корабля. Опытный сыщик, используя свой метод психоанализа, должен выявить убийцу, которого никто не подозревает. Перевод: Гоар Мадоян.

На восьмом месте книга Агаты Кристи «Труп в библиотеке». В романе английской писательницы Агаты Кристи «Труп в библиотеке» мы встречаемся с мисс Марпл. Сюжет вращается вокруг таинственного трупа, найденного в библиотеке полковника в отставке Артура Бантри. Полковник полиции Мэлчетт, инспектор Слэк и старший констебль Харпер начинают расследование, но только мисс Марпл удается раскрыть правду. Перевод: Шушанны Василян.

На девятом месте “Ешь, молись, люби” американской писательницы Элизабет Гилберт. В книге воспоминаний писательницы паломничество женщины, поиск чувственных наслаждений в культуре Италии, Индии и Индонезии, вдумчивого просветления и жизненной гармонии. Это путешествие по миру, наполненное остроумием, самоконтролем, стремлением к освобождению. Книга концентрирует внимание читателя на существенном, отвлекает от неважного, второстепенного. Она формулирует проблему женщины, живущей в постфеминистическом мире, и кажется, на первый взгляд, имеющей все предпосылки для счастливой жизни, поднимает вопросы, вокруг которых возникает необходимость размышлять, и предлагает решения, которые вполне переносимы во времени и в пространстве. Перевод: Лилит Айрапетян.

Роман Агаты Кристи “Убийство в Восточном экспрессе” на десятом месте. Роман “Убийство в Восточном экспрессе” считается одним из лучших произведений Агаты Кристи. Главный герой – Эркюль Пуаро, который благодаря своим профессиональным навыкам и гибкой логике раскрывает чрезвычайно запутанное преступление. Роман впервые был опубликован в 1934 году в Великобритании. Перевод: Шушан Пайтян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин”.