Азербайджан не позволяет НК забрать тела солдат и мирных жителей с подконтрольных ему территорий: Бегларян

Спустя 32 часа после прекращения огня Азербайджан не позволяет Нагорному Карабаху забрать тела многих солдат и мирных жителей, находящихся на подконтрольных Азербайджану территориях. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в соцсети Х написал бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян.

“Спустя 32 часа после прекращения огня, Азербайджан не позволяет арцахской стороне взять под свой контроль тела наших солдат и мирных жителей. Многие раненые могли бы выжить, если бы азербайджанцы дали им такой шанс. Это их «гуманитарный» шаг”, - написал Бегларян.

After the ceasefire, for 32 hours, Azerbaijan doesn’t allow the Artsakh side to take many bodies of our soldiers & civilians under their control.

Sure, many injured persons could be survived if Azerbaijanis had given that chance.

An example of their “humanitarian” approach.