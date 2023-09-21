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Новая встреча представителей Баку и Степанакерта состоится в ближайшее время

Новая встреча представителей Баку и Степанакерта состоится в ближайшее время

Новая встреча азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Нагорного Карабаха состоится в ближайшее время. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении администрации президента Азербайджана.

Первая встреча делегаций состоялась в четверг в Евлахе. "На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики. В ходе сегодняшней встречи Рамин Мамедов представил план реинтеграции армян Карабаха в Азербайджан", - отмечается в сообщении.


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