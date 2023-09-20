Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

Территориальная целостность стран региона является красной линией для Ирана: министр обороны ИРИ

Территориальная целостность стран региона является красной линией для Ирана: министр обороны ИРИ

Территориальная целостность стран региона и нерушимость международных границ являются красной линией для Исламской Республики Иран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на tasnimnews, об этом заявил министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Министры обороны Ирана и России выразились против присутствия внерегиональных стран на Южном Кавказе.

Коснувшись развитий вокруг Нагорного Карабаха, глава минобороны Ирана назвал формат регионального сотрудничества «3+3» эффективным средством решения проблем мирным путем.

Сергей Шойгу разделил точку зрения коллеги и подчеркнул необходимость региональных инициатив с участием заинтересованных государств. Сергей Шойгу высоко оценил позицию Ирана в контексте кавказских событий.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]