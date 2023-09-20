Боррель на встрече с Абдоллахияном в Нью-Йорке передал ему три послания

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике бесопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

Как передает «Арменпресс», о встрече в своем микроблоге в X сообщил Жозеп Боррель, отметив, что он передал Абдоллахияну три основных послания.

Боррель, в частности, отметил, что ЕС осуждает «произвольные аресты» граждан ЕС и призывает к их освобождению. Во-вторых, Боррель подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение ядерной проблемы посредством Совместного всеобъемлющего плана действий. Кроме этого, он призвал главу МИД Ирана прекратить военное сотрудничество с Россией.

С апреля 2021 года в Вене прошло несколько раундов переговоров между Ираном и другими пятью участниками СВПД, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией, направленных на возврат США в ядерную сделку. США непосредственного участия в переговорах не принимали, так как в одностороннем порядке вышли из СВПД. Однако сторонам не удалось прийти к соглашению.